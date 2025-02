Rekordbilanz: AK-Rechtsabteilung erstritt knapp 100 Millionen Euro

Er müsse leider feststellen, dass der Beratungs- und juristische Unterstützungsbedarf in der Arbeitnehmerschaft mit den vielfältigsten Problemen im Arbeitsumfeld zugenommen hätte, kommentierte AK-NÖ-Präsident Markus Wieser die Bilanz der arbeits- und sozialrechtlichen Berater. Diese sind auf 24 AK-Dienststellen in NÖ aufgeteilt.

Überstundenabrechnung

Im breiten Spektrum der Anfragen und Hilfeersuchen standen dabei in den Unternehmen nicht ausbezahlte Überstunden und die Abwicklung der Insolvenzen, berichtete Wieser.

Vorenthaltene Entgelte für korrekt erbrachte Leistungen in Form von Überstunden seine bei Kündigungen oder bei Insolvenzen eine Dauerproblematik, so Wieser. Besonders Beschäftigte im Handel und in der Gastronomie würden sich dabei besonders häufig an die AK-Beratungsstellen wenden. Nicht selten komme es zu Streitfällen, wenn Überstunden über einen längeren Zeitraum nicht ausbezahlt worden sind.