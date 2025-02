Alarmierende AK-Studie: Wohnkosten in NÖ für die Ärmsten fast nicht mehr leistbar

Gemeinsam mit dem Wunsch nach sozialer Absicherung liege das Thema Wohnen bei den Zukunftsfragen der Menschen ganz vorne, sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser . Wohnen sei ein Grundrecht, dass immer mehr Menschen fast die Hälfte ihres Einkommens dafür aufwenden müssen, dürfe nicht sein, kritisiert Wieser. Auf Basis der Studie des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) hat die AK in NÖ einen Forderungskatalog zusammengestellt.

Kosten für Miete gestiegen

Noch vor fünf bis acht Jahren belasteten die Wohnkosten die armutsgefährdeten Haushalte in Österreich weniger als in den Nachbarländern Deutschland und Schweiz, nun liege man mit 42 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt von 38 Prozent, berichtete Studienautor Wolfgang Amman (IIBW). Der Mittelstand, der zu 50 Prozent bei den Arbeitern und zu 65 bei Angestellten im Eigentum wohne, komme mit den Teuerungen besser zurecht. Die Kosten für Mietwohnungen, auch im sozialen Wohnbau, seien aber deutlicher gestiegen, so Amman.