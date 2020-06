Arbeiter verschüttet: Beide Opfer tot geborgen

Eine dramatische Rettungsaktion spielte sich Dienstagnachmittag in Wetzlas, Bezirk Zwettl, ab: In einer mindestens sechs Meter tiefen Künette wurden zwei Männer verschüttet. Vater und Sohn hatten an einer Zuleitung für ihre Fischteiche gearbeitet, als das Erdreich nachgab und sie begrub.

Unmittelbar nach der telefonischen Alarmierung rückten bis zu 50 Feuerwehrleute zur Unfallstelle in einem Waldstück nahe dem Dorf an. Sie versuchten anfangs, Erde mit Schaufeln und bloßen Händen, Erdreich wegzuschaffen, während es seitlich immer wieder nachrutschte, berichtete Franz Resperger, Pressesprecher des Feuerwehrkommandos von NÖ, der den Einsatz als höchst gefährlich bezeichnete.

Schließlich musste man die Seitenwände der Künette mit Hilfe zweier Bagger auf bis zu 45 Grad abschrägen und dazu zahlreiche Bäume entfernen. Erst danach konnten Helfer mit Schaufeln weitergraben. Erst nach mehreren Stunden Arbeit stießen die Feuerwehrleute in rund sieben Meter Tiefe auf die Leiche des ersten Opfers. Es war der Vater, ein ÖBB-Pensionist aus Göpfritz/Wild. Gegen 19 Uhr fand man – nicht weit davon entfernt – auch die Leiche des Sohnes, ein Fleischhauer aus Pölla.