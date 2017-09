Arbeiter im Waldviertel von Gerüst gestürzt und gestorben

Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwochnachmittag ein 42-jähriger Niederösterreicher im Bezirk Krems-Land tödlich verunglückt.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann aus dem Bezirk Zwettl an einem historischen Gebäude in Rastenberg Gerüstabbauarbeiten durchgeführt. Dabei stürzte der Arbeiter aus noch unbekannter Ursache vom Gerüst 30 Meter in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen.