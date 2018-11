Apferl statt Abfall: Früchte sollen nicht im Mist landen

Rekordernten – wie heuer in fast ganz Europa – bringen aber auch Probleme. Die „World Apple Pear Association“ mit Sitz in Brüssel in Europa erwartet heuer 12,6 Millionen Tonnen Äpfel. Das lässt die Obstpreise in den Keller fallen. Für drei Cent pro Kilogramm bückt sich niemand nach Früchten.

Aber es gibt auch andere Widrigkeiten für regionales Obst auf dem Markt: ungenaue Herkunftsangaben. „Wer auf einer Packung liest, dass das Produkt in Österreich hergestellt oder abgefüllt wurde, muss damit rechnen, dass es sich um ausländische Ware handelt“, warnt Wolfgang Lukas von der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich. Roswitha Sommer, Geschäftsführerin der Obstgemeinschaft Steiermark, meint, der Handel bekenne sich aus ihrer Sicht nicht wirklich zu Regionalität. „In der Hand hat es nur der Konsument.“