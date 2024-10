Tullner Anwalt Hannes Winkler veröffentlicht neuen Song

Seit 2020 verfolgt Winkler unter dem Namen „Project HAWK“ sein musikalisches Interesse wieder mehr. In diesem Jahr ist sein Lied „Believe“ entstanden, dass er im Juni 2024 veröffentlichte. Der Song habe ihm damals gezeigt, dass er musikalisch wieder aktiver werden möchte. „Ich habe immer schon gerne Musik gemacht“, sagt Winkler. Der Song soll signalisieren, dass jeder Mensch an sich glauben sollte und positive Gedanken im Leben brauche.

Das Lied "The world needs love" veröffentlichte Hannes Winkler am 18. Oktober.

Mit seinen Liedern spannt der Musiker einen Bogen zwischen verschiedenen musikalischen Genres. Egal ob klassische oder rockige Lieder, auch an einfühlsamen Balladen arbeitet er. In Zukunft möchte er noch weitere Lieder aufnehmen und im Anschluss veröffentlichen.

Im November des letzten Jahres gab Hannes Winkler ein Konzert in Grafenwörth, wo er einen Auftritt vor rund 500 Besucherinnen und Besucher hinlegte.

Er performte unter anderem dort zum Lied „Sehnsucht“ gemeinsam mit dem österreichischen Musiker und Sieger von Starmania, Stefan Eigner. Winkler plant bereits seine Konzerte für das nächste Jahr. Das erste wird im Frühjahr am 14. März stattfinden.

Das neueste Lied veröffentlichte Hannes Winkler diese Woche am Freitag. Sein rockiger Song „The world needs love“ beschäftigt sich mit der eigenen Freiheit.

Von Stefanie Grasberger