Deutschpflicht und klare Regeln: NÖ verschärft Integrationskurs

Der neue Integrationskodex des Landes Niederösterreich könnte noch für politische Diskussionen sorgen: Die von FPÖ und ÖVP getragene Landesregierung rückt darin die deutsche Sprache sowie verpflichtende Integrationsleistungen in den Mittelpunkt. Vorgestellt wurde das Papier am Montag von Integrationslandesrat Martin Antauer (FPÖ) .

Der Kodex ersetzt den bisherigen Integrationsleitfaden aus dem Jahr 2012 und formuliert deutlich schärfere Vorgaben für Zuwanderer. Integration wird darin ausdrücklich als „Pflicht“ und „Bringschuld“ bezeichnet. Antau betonte bei der Präsentation, Niederösterreich sei „kein Selbstbedienungsladen“. Wer im Bundesland leben wolle, müsse Deutsch lernen, arbeiten gehen und sich an die geltenden Regeln halten.

„Wollen keine Zustände wie in Wien“

Nach Darstellung des Landesrats markiert das neue Regelwerk einen grundlegenden Kurswechsel in der Integrationspolitik des Landes. Während frühere Konzepte stärker auf Unterstützung und Teilhabe von Zugewanderten ausgerichtet gewesen seien, stehe nun das Interesse der Bevölkerung im Vordergrund. Man müsse darauf achten, dass sich Menschen, die nach Niederösterreich kommen, „einordnen und anpassen“, sagte Antau.

Ein zentraler Punkt des Kodex betrifft die Sprache. Die deutsche Sprache wird als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe definiert. Künftig solle die Kommunikation mit Behörden „ausschließlich in deutscher Sprache“ erfolgen. Besonders im Bildungsbereich kündigte Antau einen restriktiveren Kurs an. Ziel sei es, „Zustände wie in Wien zu verhindern“, wo Schulen laut FPÖ zunehmend mit mangelnden Deutschkenntnissen vieler Kinder konfrontiert seien.