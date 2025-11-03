Verschärfung der Sozialhilfe in NÖ: Das sind die Neuerungen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte sich bereits vor einigen Wochen für eine Verschärfung des Sozialhilfegesetzes ausgesprochen. Am 20. November sollen die Änderungen im niederösterreichischen Landtag auf den Weg gebracht werden.

Zufrieden mit den angekündigten Maßnahmen zeigen sich auch die Freiheitlichen. „Wir schützen die hart arbeitende Bevölkerung, die unser System aufrechterhält, und kennen kein Pardon mit jenen, die in unser Land kommen und das Sozialsystem ausräumen“, sagt FPÖ-Landesvize Udo Landbauer.

Die Änderungen im Überblick

Konkret soll die Kürzung der Sozialhilfe bei Pflichtverletzungen von bisher vier Wochen auf mindestens drei Monate verlängert werden. Wer sich weigert, eine zumutbare Arbeit oder Maßnahme anzunehmen, muss demnach mit einer Leistungskürzung von 50 Prozent für diesen Zeitraum rechnen. Bei jeder weiteren Pflichtverletzung verlängert sich die Kürzungsdauer künftig um vier Wochen.

Neu ist auch eine „Wartefrist“: Wird die Sozialhilfe wegen wiederholter Verstöße gänzlich eingestellt, darf eine neuerliche Leistung erst nach sechs Monaten wieder gewährt werden – es sei denn, die betroffene Person kann nachweisen, dass die Gründe für die Einstellung beseitigt wurden.