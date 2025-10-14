Debatte um Sozialhilfe: Mikl-Leitner will "noch strenger werden"

Die Debatte über Sozialleistungen für kinderreiche Familien hat zuletzt wieder für Schlagzeilen gesorgt. Während die Zahl der Bezieher insgesamt leicht sinkt, steigen die Kosten für die Sozialhilfe von Großfamilien – und mit ihnen der politische Druck. Die Regierung will rasch Reformvorschläge vorlegen.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fordert gegenüber dem KURIER erneut ein strengeres Vorgehen: „Wir müssen noch strenger werden“, stellt Mikl-Leitner klar. Der in Berlin fixierte deutsche Vorstoß zur Reform des Bürgergelds erhöhe auch hierzulande den Handlungsdruck: „Wenn Deutschland nachschärft, müssen wir nochmals strenger werden, um zu verhindern, dass Zuwanderer wegen unserer Sozialleistungen nach Österreich kommen. Und wir müssen sicherstellen, dass sich Arbeit immer mehr lohnt als der Bezug von Sozialhilfe.“ Im KURIER hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eine ähnlich harte Linie beschrieben: „Hilfe ja, aber nur dort, wo sie nötig ist, und nur so lange wie nötig. Wer sich nicht an Regeln hält und diese bricht, muss Konsequenzen spüren. Wir sehen einfach, dass das wirkt. Ich glaube, das ist nur fair all jenen gegenüber, die das Geld aufbringen müssen, indem sie arbeiten und Steuern zahlen. Ich habe kein Interesse daran, dass die Sozialhilfe wieder angehoben wird, weil wir dann alle positiven Effekte in der Gesellschaft wieder aufgeben würden.“

Werkbank – Hängematte Dennoch: In Niederösterreich verweist Mikl-Leitner auf die seit 2019 „ohnehin strengste Regelung der Republik“: Wer keine Arbeit annehmen will, muss mit einer Kürzung um die Hälfte rechnen. Die Verschärfung sieht nun vor: Statt vier Wochen soll beim ersten Verstoß künftig drei Monate lang weniger Geld ausbezahlt werden. Bei wiederholten Verstößen sind Kürzungen bis zur vollständigen Streichung möglich. Danach soll eine Wartefrist von sechs Monaten gelten, bevor wieder Anspruch besteht. „Wer nicht arbeiten will und die Hängematte der Werkbank vorzieht, darf nicht länger erwarten, dass andere für ihn arbeiten“, so Mikl-Leitner.