Skandal um SOS-Kinderdorf: Schwere Vorwürfe nun auch in NÖ

Der Missbrauchsskandal rund um SOS-Kinderdorf weitet sich nun auch auf Niederösterreich aus. Wie der KURIER erfuhr, werden gegen eine Sozialpädagogin Vorwürfe erhoben. Die Causa wird nun untersucht.

Rund 120 Kinder werden im größten Bundesland von SOS-Kinderdorf betreut. In Hinterbrühl und Guntramsdorf gibt es zwei Hauptstandorte, dazu kommen mehrere Wohngruppen. Bereits 1957 entstand in Hinterbrühl eines der ersten SOS-Kinderdörfer weltweit.

Nun wurde eine Mitarbeiterin, die in Niederösterreich tätig war, vom Dienst freigestellt. In dem Fall geht es zwar nicht um sexuellen Missbrauch – die Frau soll Kinder jedoch drangsaliert haben. Unter anderem ist von kalten Duschen die Rede; Schützlinge, die beim Essen nicht still am Tisch saßen, mussten zur Strafe stehen.