Anschlag auf FPÖ: Neues Gutachten belastet Verdächtigen

Die Ermittlungen nach dem Brandanschlag auf die FPÖ-Zentrale in St. Pölten sind für die Verfassungsschützer zur mühevollen Kleinarbeit geworden.

Zwar konnte bereits ein Verdächtiger festgenommen werden, doch der Afghane will mit Molotow-Angriff im August nichts zu tun haben. Von drei weiteren Personen, die an der Tat mitgewirkt hatten, fehlt bisher jede Spur.

Behandlung

Sicher ist bisher nur, dass der Anschlag von zumindest vier Personen verübt wurde. Die Vermummten wurden von einer Überwachungskamera gefilmt, als die das Gebäude in Brand setzen wollten. Tage nach dem Angriff konnten die Ermittler den 20-Jährigen verhaften. Der junge Mann soll sich in einem Wiener Krankenhaus auffällig verhalten haben, als er sich eine Brandwunde im Bereich der Schulter behandeln ließ.

Er selbst behauptete später in den Einvernahmen, dass es sich dabei um eine ältere Verletzung handeln würde.