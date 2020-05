Anrainer wollen Mauthausener Straße sperren

Das Pflaster der Mauthausener Bundesstraße, B123, im Enns-Donauwinkel wird noch heißer als es schon ist. Bewohner der täglich von einer Blechschlange durchschnittenen Orte Windpassing und Pyburg (Bezirk Amstetten) werden wieder für die lang geplante Umfahrung auf die Barrikaden steigen. Bis Dezember wollen sie monatlich einmal aus Protest die überlastete B 123 sperren. Der erste Coup soll am 28. August für vier Stunden zwischen 15 und 19 Uhr steigen.



"Es reicht, wir lassen uns nicht wieder auf Jahre pflanzen", sagt Herbert Pühringer, ein Anrainer in Windpassing. Er ist Mitglied eines Komitees, das um den Baustart der Umfahrung und um Lärmschutz zum benachbarten Wirtschaftspark Ennsdorf am Hafen kämpft. Immer wieder sei man von Vertretern des Landes NÖ vertröstet worden.



Ausstehende Entscheide des Verwaltungsgerichtshofs in Einspruchsverfahren würden das Land Niederösterreich bei einem Baustart blockieren, hatte zuletzt VP-Abgeordnete Michaela Hinterholzer berichtet.