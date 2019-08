Anrainer: „ÖBB kühlt leere Züge am Abstellgleis“

Um kurz nach halb sieben Uhr abends fährt die S7 in ihre Endhaltestelle Wolfsthal im Bezirk Bruck a. d. Leitha ein. Dann geht es für sie weiter auf das Abstellgleis, wo sie bis zum nächsten morgen geparkt wird. Damit beginnen nervenaufreibende Stunden für die Anrainer: „Es wird laut, der Zug summt und brummt. Dann schaltet sich zeitweise ein Kompressor ein, was noch viel lauter ist. Manchmal kommen Hupsignale dazu“, sagt Jutta Niefergall. In ihrem Garten hinter ihr sieht man die Garnitur des ÖBB-Cityjets. Das gehe sieben Nächte pro Woche so, denn der Zug bleibe an der Stromversorgung, am Wochenende steht er dauerhaft da, seit Wochen sei dann auch während des Tages keine Ruhe, klagt sie. „Wir halten das nicht mehr aus“, sagt ihr Nachbar Herbert Tatzer. Ihn hat der Zug sogar schon in die Flucht getrieben: „Ich bin mit meiner Frau am Wochenende weggefahren, als er am Freitagabend wieder nicht abgebügelt wurde.“ Der Cityjet, der zwischen Wolfsthal und Wien verkehrt, ist das neueste Modell der ÖBB-Nahverkehrszüge. Der sei zwar wesentlich leiser als die alten, aber bleibe an der Stromleitung „aufgebügelt“.

Bei den ÖBB weiß man von den Sorgen der rund 25 betroffenen Anrainer in Wolfsthal, denn sie kämpfen für eine Lösung und das schon seit Jahren. „Es gab auch schon eine Bürgerversammlung, da kamen drei Mitarbeiter der ÖBB und hörten sich alles an. Es schien, als wissen die selbst nicht, was ihre Züge in der Nacht so machen“, sagt Niefergall.