Annaberg: Wenig Geld für Opfer des Wilderers

Zur Erläuterung: Treibenreif zufolge wiegt die leichte Schutzweste 2,5 bis drei Kilogramm, die schwere inklusive der Einsatzplatten muss mit 13 bis 15 Kilogramm veranschlagt werden. Das seien Gewichte, die zum Beispiel bei Verfolgungsjagden durchaus eine Rolle spielen. "Die Frage ist immer: Wie entwickelt sich eine Situation?", erläuterte der Eko Cobra-Chef. Allerdings hätten drei der vier Opfer von Huber auch mit Schutzwesten keine Chance gehabt. Sie wurden durch Kopfschüsse getötet.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Empfehlungen aus dem Evaluierungsbericht soll in Kooperation mit dem Bundesheer umgesetzt werden. Dabei geht es um die Verfügbarkeit gepanzerter Fahrzeuge, wie es in dem Bericht angesprochen wurde. Dabei wurde auch auf "etwaige Synergieeffekte mit anderen Organisationen bzw. Behörden" hingewiesen.

"Wir schauen uns an, was wir alles mit dem Heer gemeinsam erreichen können", sagte der Generaldirektor. Es nütze der Polizei nichts, in Wien eigene Panzer zur Verfügung zu haben, wenn eine Lage in Bludenz eintrete, wo sie benötigt würden. Allerdings stellt sich für die Polizeispitze auch die Frage, wo man auf welche Bundesheerfahrzeuge zurückgreifen könnte. Denn nicht alle seien für die Belange der Exekutive geeignet.

Kogler will auch, dass in Zukunft bei bestimmten Einsatzlagen immer ausgebildete Rettungssanitäter dabei sind. Mit den Rettungsorganisationen sollen darüber hinaus entsprechende Prozesse für die Zusammenarbeit überlegt werden. Ebenso begrüßte er, dass der Evaluierungsbericht zu dem Einsatz zur psychologischen Betreuung der Einsatzkräfte Stellung nimmt und empfahl, das Betreuungsmodell "peer support" - Unterstützung durch gleichartige - fortzusetzen. Dazu kommt, dass der höchste heimische Polizist Trainings für Sonderlagen beim Eko Cobra "bestimmten Schlüsselpersonen" aus anderen Polizeibereichen anbieten will.