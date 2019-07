Anklage: Ex-FPÖ-Mann pöbelt Schwule an und ruft „Sieg Heil“

Markus Ripfl ist ein Freund der klaren Worte. Der ehemalige Funktionär der Freiheitlichen spricht gerne vom „Endkampf um unser Volk“, von den „weißen Völkern Europas, die vom Aussterben bedroht sind“ und davon, dass Sänger mit der falschen Hautfarbe nicht der „Volksgemeinschaft“ angehören.

Nachdem die FPÖ Ripfl aus der Partei warf (er war unter anderem Gemeinderat in Orth/ Donau, hatte Funktionen im Ring Freiheitlicher Jugend und im Ring Freiheitlicher Studenten), gründete er seine eigene mit dem Namen „Die Stimme“. Und die wäre wohl unbekannt, hätte sie nicht nach dem Mord an Manuela K. (ein Afghane gilt als tatverdächtig, Anm.) nicht einen "Trauermarsch" in Wiener Neustadt organisiert.