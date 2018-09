Anhänger umgekippt: Braut verletzt, Bruder lenkte Traktor

Ein weiterer tragischer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Nöchling (Bezirk Melk). Eine junge Frau wurde am Heimweg von einem Lokal von einem Auto angefahren. Sie erlitt tödliche Verletzungen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen NÖN-Bericht. Ihr Begleiter wurde schwer verletzt.

Der Lenker flüchtete zunächst und beging anschließend Selbstmord. Laut NÖN handle es sich um den Schwager des Begleiters. Laut Baumschlager sei der Verwandtschaftsgrad zum Opfer noch nicht geklärt.