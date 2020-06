Angst vor Strahlung und Konflikten

Eine Hiobsbotschaft nach der anderen prasselt auf Österreichs Atomkraftgegner ein: Der Beschluss der EU, Staatsbeihilfen für den Ausbau des britischen AKW Hinkley Point zuzulassen, macht auch tschechischen Kraftwerksbetreibern Hoffnung auf millionenschwere Zuschüsse. Aktuelle Genehmigungen zur Vorbereitung eines Atommüll-Endlagers in Tschechien sowie für zwei weitere Reaktorblöcke im AKW Temelin beunruhigen viele Österreicher. "Das Land tut zu wenig dagegen", beschwert sich Rudolf Hofstätter, Bürgermeister von Waldkirchen in NÖ. Doch was tun? Die rechtlichen Möglichkeiten sind gering. " Österreichs Einsprüche in den Genehmigungsverfahren sind abgelehnt worden. Am Beispiel der Subventionen für das britische AKW sieht man, was die Atomlobby in Europa anrichtet", sagt Umweltlandesrat Stephan Pernkopf aus NÖ. Erst am Donnerstag beschloss der nö. Landtag einstimmig eine Resolution gegen den Temelin-Ausbau.