Angst um das Leben der Tiere

Was soll das anderes sein als Gift?", fragt Franz Hahn aus Senftenberg, Bezirk Krems. Seine Lebensgefährtin Andrea Hoflehner stimmt ihm zu: Unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Kroatien-Urlaub hatte ihr eineinhalbjähriger Hund Paco aus dem Garten ein Stück Wurst gebracht, in dem eine Tablette steckte. Der Schreck war groß. "Zum Glück hat er es uns gebracht und nicht gefressen."

"Wir haben gleich nachgesehen und insgesamt rund 20 Wurststücke gefunden. Die lagen an verschiedenen Stellen im Garten, in jedem steckte eine Tablette. als ob jemand sie gezielt über den Zaun geworfen hätte. Ich hab’ sie sofort in einem Plastiksackerl im Kühlschrank aufbewahrt", erzählt Hoflehner. Einen gezielten Anschlag ausschließlich auf ihren Hund halten sie für unwahrscheinlich.

"Wir haben von anderen Hundebesitzern gehört, dass so etwas Ähnliches auch in etwa einem Kilometer Entfernung gefunden wurde", sagt Hoflehner beunruhigt.

"Von anderen derartigen Vorfällen im Rayon ist mir seit längerer Zeit nichts bekannt", meint Polizeikommandant Simlinger auf Nachfrage des KURIER.