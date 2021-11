Angriff mit Axt: 92-Jähriger wegen Mordversuchs in Haft

Die Frau überlebte den Angriff mit Schnittwunden am oberen Rücken und am rechten Unterarm, Lebensgefahr bestand nicht, hieß es am Montag von Seiten der Landespolizeidirektion NÖ. Das Opfer wurde zur Behandlung der Verletzungen in das Landesklinikum Korneuburg eingeliefert.

Schutz bei Nachbarn

Zu der Attacke mit der Axt soll es am Samstag gegen 6.30 Uhr am Morgen gekommen sein. Nachdem die 82-Jährige aus der Küche des Einfamilienhauses flüchten konnte, suchte sie Schutz bei Nachbarn, wo die Einsatzkräfte der Polizei und Rettung verständigt wurden.

Der betagte Beschuldigte wurde von Bediensteten der Polizeiinspektion Deutsch Wagram im Wohnzimmer des Einfamilienhauses angetroffen, wo er von einem Nachbarn festgehalten wurde. Auf Grund des hohen Alters des Mannes musste im Zuge einer amtsärztlichen Untersuchung die Haftfähigkeit festgestellt werden.

Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das Motiv für den Angriff konnte bis dato nicht geklärt werden.