Anfrage um Asbest in Werkshallen

Heftige Reaktionen löste in Waidhofen/ Ybbs ein offener Brief zum geplanten Stadtentwicklungsprojekt am historischen Bene-Gelände im Stadtteil Zell aus. Ein besorgter Waidhofener forderte gestern in dem Schreiben von den Verantwortlichen der Stadt und der Bene AG Aufklärung über Gerüchte, dass die seit langem stillgelegten Firmen-Objekte durch Asbest belastet seien. Der Bene-Vorstand reagierte umgehend und nannte die Verdächtigungen als "vollkommen aus der Luft gegriffen".

"Bei der Projektpräsentation wurden im Publikum mehrfach Befürchtungen geäußert, dass eine Asbestbelastung in den alten Hallen vorhanden sein könnte", begründete Peter Witovski seine schriftliche Anfrage. Er wollte wissen, ob eine Belastung vorliegt und welche Maßnahmen beim Abriss und Umbau zum Schutz der Zeller Bewohner getroffen werden.

Bürgermeister Wolfgang Mair zeigte sich verwundert. "Ich habe zwei Bürgerinformationsabende moderiert. Dort hat niemand Fragen oder Bedenken zu einer möglichen Asbestbelastung geäußert", meinte Mair.