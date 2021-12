Andy Marek: "Rapid hat mich bekannt gemacht"

„Rapid hat mich bekannt gemacht“, so Marek und diese Bekanntheit nutzte er, um auch andere Bühnen zu erobern – als Moderator und Eventorganisator – worauf er jetzt sein Augenmerk legt. Eines seiner bekanntesten Events ist die alljährliche Weihnachtsshow in Waidhofen an der Thaya, eine Charity-Veranstaltung mit prominenten Gästen, Künstlern, Kabarettisten und Musikern. 2014 gab es die Erste.

„Ich bin wieder einmal – so wie jeden Tag – von Rapid ins Waldviertel nach Hause gefahren und habe mir gedacht, mir geht es sehr gut und ich möchte irgendwie anderen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht“, schildert Marek von den Anfängen. Und so organisierte er die erste Show – die „ein voller Erfolg“ war. Heuer findet die Weihnachtsshow am 18. Dezember um 20 Uhr statt, und wird online unter www.andymarekhilft.at oder am 19. Dezember um 20.15 auf schauTV gezeigt.