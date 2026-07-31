Andy Marek liefert „verlässlich echte“ Regionalkultur

Was das „Natur im Garten“-Schild für naturnahe Grünflächen und die „Wirtshauskultur“-Tafel für bodenständige Gastronomie ist, ist die „Regionalkultur ist verlässlich echt“-Plakette für die Kulturarbeit in den Regionen Niederösterreichs. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement für die Kultur gewürdigt: das von Vereinen und Gruppierungen, aber auch das einzelner Gemeinden.

Nun hat Andy Marek , österreichweit bekannt als frühere „Stimme Rapids“, dieses Qualitätssiegel bekommen. Im Zuge des Open-Air-Auftritts von Monti Beton und Hans Krankl bei Mareks „Kabarett & Musik im Stadtpark“ überreichte Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer und KURIER-Kolumnist Martin Lammerhuber die Auszeichnung. Der Groß-Sieghartser Marek hat bereits früh kulturelle Akzente gesetzt: als Altenburger Sängerknabe, Song Contest-Vorentscheid-Teilnehmer, Veranstalter und Entertainer. Zudem ist er offizieller Stadionsprecher der Fußballnationalmannschaft.

„Bestätigt mich in meinem Tun!“

In Waidhofen an der Thaya veranstaltet Marek jährlich „Kabarett & Musik im Stadtpark“, wo bereits Stars wie Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Melissa Naschenweng, Thorsteinn Einarsson und Die Seer sowie die Kabarettisten Alex Kristan, Gery Seidl, Gernot Kulis, Klaus Eckel, Roland Düringer und Rubey & Schwarz aufgetreten sind. Darüber hinaus fungiert Marek seit Jahren als Talentescout lokaler Musikschaffender.

Er freue sich über diese Auszeichnung, sagt Andy Marek. „Sie bestätigt mich in meinem Tun und meinem Anspruch, kulturelle Formate zu schaffen, zu begleiten und ihnen meine Stimme zu geben. Regionalkultur wird in Niederösterreich groß geschrieben und da schreibe ich sehr gerne mit!“