Andrea Eckert ist von Schauspieler Ferdinand Raimund fasziniert

Raimund und die ewige Liebe zu Gutenstein

Ferdinand Raimund wurde am 1. Juni 1790 in Wien geboren. Seine Ur-Großeltern waren Pächter der Gastwirtschaft „Gasthaus zum Bären“ in Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt (in dem heute das Ensemble der Raimundspiele verköstigt wird). Später kaufte er sich dort ein Haus. Raimund machte eine Lehre in der heutigen Konditorei Demel. Als „Numero“ verkaufte er Süßes im Burgtheater, so machte er Bekanntschaft mit dem Theater.

Schließlich gab er den Bäckerberuf auf, um Theaterschauspieler zu werden. Ab 1817 gehörte Raimund dem Ensemble des Theaters an der Josefstadt an, später wurde er Direktor. 1830 verließ er das Theater und trat nur noch selten auf. Er zog sich auf sein Gut in Pernitz, die Raimundvilla, zurück. Am 5. September 1836 verstarb Ferdinand Raimund im Alter von 46 Jahren, nachdem er sich in den Mund schoss. Er liegt auf dem Bergfriedhof in Gutenstein begraben. Zu seinen Ehren wurden 1993 die Raimundspiele Gutenstein ins Leben gerufen. Jeden Sommer wird ein Stück gezeigt.