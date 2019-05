„Anders und trotzdem gleich“: Eine Schule zeigt, wie Integration geht

Aba kommt aus Afghanistan, Amra aus Nordmazedonien, Sisi ist aus China, Hassan aus Somalia und Julian stammt aus Bosnien-Herzegowina. Sie alle sind „different, but the same“, also „anders, und trotzdem gleich“. Sie alle sind Schüler der Medienmittelschule Neunkirchen, die bekannt ist für ihre kulturelle Diversität. „Pluralität ist etwas Wundervolles und nichts, wofür man sich schämen muss“, erklärt der Direktor, Wolfgang Sonnleitner.

Was Hänschen nicht lernt...

25 Nationen sind an der Schule vertreten: von Deutschland über Italien, Ungarn, der Türkei, Weißrussland, dem Kosovo, Polen bis ins ferne Vietnam und China. Da kann es auch mal zu Konflikten kommen. Was die globale Welt derzeit nicht schafft, sollen die Schüler im Kleinen lernen: „Das gesamte vergangene Halbjahr fanden Projekte statt, die zur näheren Auseinandersetzung mit individuellen Schicksalen und Verständnisbildung für kulturelle Besonderheiten und Lebensweisen dienten. Nur so lassen sich Konflikte bewältigen“, meint der Direktor.