An Herpes-Virus erkrankte Kälber getötet

Nach dem Auftreten der Herpes-Seuche "IBR/IPV" in vier Rinderställen in NÖ ist ein straffes Maßnahmen- und Kontrollprogamm zur Ausrottung der Krankheit angelaufen. Jene drei Ställe im Bezirk Scheibbs und einer in Mistelbach, in die die Seuche durch in Tirol eingekaufte Kälber eingeschleppt wurde, stehen unter Quarantäne.

Die Krankheit, die seit den 1990-er Jahren in Österreich ausgerottet war, ist aus unbekannter Ursache wieder in mittlerweile 18 Fällen in Tirol bekannt geworden. Bei den Rindern löst sie grippeähnliche nicht tödliche Symptome mit verschleimten Mäulern und entzündeten Luftröhren aus. Für den Menschen ist sie ungefährlich.

Insgesamt seien in NÖ weniger als zehn erkrankte Kälber eingeschläfert worden, berichtet Landesveterinär Wigbert Roßmanith. Vor allem durch gezielte Kontrollen auf Höfen, wo Tiere aus Tirol eingekauft wurden, sollten alle Erkrankungen lückenlos erfasst werden können. "Ich bin zuversichtlich, dass das rasch funktioniert", sagt Roßmanith. Präventivmaßnahmen, wie Impfungen, seinen gegen das Ausbreiten von IBR/IPV eher wirkungslos, erklärt er.