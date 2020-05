Amtstierarzt kontrollierte Hundezüchter

"Es konnte keine Tierquälerei entdeckt werden. Den Hunden geht es gut." Das berichtete der stellvertretende Scheibbser Bezirkshauptmann Thomas Krenhuber über die Kontrolle eines vom "Verein gegen Tierfabriken" (VgT) angezeigten Hundezüchters in Puchentuben im Bezirk Scheibbs.

Wie berichtet, wollen VgT-Mitglieder in einer verdeckten Aktion grobe Missstände am Bauernhof eines Züchters geortet haben. Man habe den Amtstierarzt in Begleitung der Polizei zu der Liegenschaft geschickt um die Umstände genau untersuchen und protokollieren zu lassen, sagte der BH-Vize.

Gründe, um die vier erwachsenen Schäferhunde und die sechs Welpen vom Hof abzuziehen, seien nicht vorgelegen, sagt Krenhuber. Allerdings entsprach die Unterbringung der Tiere in einem ungebauten Stall nicht in allen Punkten dem Tierschutzgesetz, fügte der Behördenleiter an. In gewissen Punkten, etwa der gesetzlich vorgeschriebenen Größe der Zwinger, soll die Unterbringung der Tiere nicht ganz korrekt gewesen sein. Dem Züchter wurde ein Mängelbehebungsauftrag erteilt. "Wir werden genau nachprüfen, ob die einzelnen Punkte auch ordnungsgemäß umgesetzt werden", erklärte der BH-Vize.