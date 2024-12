NÖ: Diebstahl am Weihnachtsmarkt, Post ans Christkind ist weg

In der Pop-up-Hütte zwischen den täglich geöffneten Punsch- und Essensständen am Adventmarkt sind regelmäßig Kunsthandwerker, Sänger oder auch Sportler mit Autogrammkarten präsent und es gibt auch Lesestunden.

Gut möglich, dass es sich beim Diebstahl der Christkind-Briefe um ein Lausbubenstück handelt, das in Amstetten mittlerweile aber auf wenig Verständnis stößt. Vorfälle mit frechen Jugendlichen, die Passanten etwa am Bahnhof angehen, bescheren ohnehin bereits Ungemach. Wie beim regelmäßig stattfindenden Amstettner Sicherheitsforum in der Vorwoche bekannt geworden ist, haben die ÖBB nun bei der Bezirksbehörde eine Schutzzone am Bahnhof beantragt.

Derartige Verordnungen gibt es in Niederösterreich bereits in vielen Städten. Sie ermöglichen der Polizei mehr Durchgriffsrechte und Wegweisungen, wenn sich Jugendliche ungebührlich oder gar kriminell verhalten.