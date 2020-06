Amstetten: Schülertransport per Taxi

In entlegenere Stadtteile werden Kinder auch mit Taxis von der Schule heimgebracht. Und auch so manche Pensionistin wird mit dem Busticket per Taxis samt Einkaufstasche nach Hause chauffiert. Das zu Jahresbeginn installierte öffentliche Verkehrsangebot in Amstetten wurde nun nach Wünschen der Kunden nachjustiert und wartet per 3. September mit einigen Neuerungen auf.

Der Mix aus Citybus und City-Anrufsammeltaxi (City-AST) der den rund 430.000 Jahreskunden seit Jänner geboten wird, stellt österreichweit eine Spezialität dar. "Die Frequenz unseres Anruftaxis belegte auf Anhieb niederösterreichweit den zweiten Platz", gibt Stadtbaudirektor Manfred Heigl die Botschaft aus der zentralen NÖ-Taxi-Vermittlung weiter. Das Risiko in manchen Gebieten der Stadtgemeinde nicht mehr, wie früher meist leere Citybusse kreisen zu lassen, sondern Anrufsammeltaxis zu engagieren, hat sich laut Heigl bewährt. "Hemmschwellen sind langsam überwunden, die Frequenzen bei den Bussen und bei den Taxis liegen höher als erwartet", berichtet er.

Mit 750.000 Euro Kosten und einer Jahresfrequenz von rund 427.000 Passagieren ist der Öffi-Verkehr ein kräftiger Brocken im Stadtbudget. "Aufgrund der Erfahrungen seit der Einführung des Systems zu Jahresbeginn wurden jetzt einige Anpassungen der Linien vorgenommen", erklärt Stadtchefin Ursula Puchebner.