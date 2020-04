Amstetten: Schock nach Baumbruch in Park

Heftige Windböen, aber längst nicht in Sturmstärke, wehten Montagfrüh über das Mostviertel. Dennoch sorgte der Ostwind im Zentrum von Amstetten für Aufregung. Im Schulpark hielt ein mächtiger Ast einer 80-jährigen Linde nicht Stand und krachte auf einen Weg und den Rand des Spielplatzes eines Kindergartens. In unmittelbarer Nähe waren Passanten, sie kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Dass so etwas im vermeintlich sicheren Schulpark passiert, kam unerwartet und sorgte bei Anrainern, aber auch in der Stadtverwaltung, für einen Schock. Nicht nur Kinder des Klosterkindergartens, der derzeit wegen der Corona-Pandemie gesperrt ist, sind hier regelmäßig unterwegs. Seniorenwohnhäuser sind am Rand des Parks angesiedelt und auch der Fußweg zum Stadtfriedhof führt durch den Park.