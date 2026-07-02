Raddumper erfasst Fußgänger in Amstetten, 68-Jähriger schwer verletzt

Ein 40-jähriger polnischer Staatsbürger bog am 1. Juli 2026, gegen 9.45 Uhr, mit einem mit Schutt beladenen Baustellenfahrzeug (Raddumper) von einer Baustelle in Amstetten aus der Haabergstraße kommend nach links in Fahrtrichtung Nordosten ab.



Zur gleichen Zeit wollte ein 68-jähriger Fußgänger aus Amstetten die Waidhofner Straße von der rechten auf die linke Seite überqueren. Der Fußgänger befand sich bereits in der Mitte der Fahrbahn, als er vom linken Vorderrad des Raddumpers erfasst und zu Boden gerissen wurde.

Dabei erlitt der 68-Jährige schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten gebracht.



Aufgrund der Unfallaufnahme war ein Streckenabschnitt der Waidhofner Straße von 9.45 Uhr bis 11 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.