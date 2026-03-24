Fußgänger hinter Wiener Straßenbahn von Auto erfasst: Lebensgefahr

Ein Fußgänger, der hinter einer stehenden Straßenbahn in Wien-Neubau die Kaiserstraße überqueren wollte, ist am Montag gegen 16.15 Uhr von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Berufsrettung versorgte den 49-Jährigen, der anschließend mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen wurde, berichtete die Polizei. Die 38-jährige Pkw-Lenkerin war an der in der Haltestelle Stollgasse stehenden "Bim" vorbeigefahren.