Thaliastraße: Pkw erfasst zwei 18-Jährige nach Spurwechsel-Crash

In der Nacht auf Samstag kam es im 16. Wiener Gemeindebezirk zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und verletzt wurden. Einer der beiden 18-Jährigen musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufmerksam auf den Vorfall wurden Beamte einer Zivilstreife, die eine Menschenmenge bemerkte, die sich um zwei am Boden liegende Personen kümmerte.

Nach ersten Erhebungen der Polizei lenkte ein 26-Jähriger seinen Pkw kurz vor 1 Uhr früh auf dem Lerchenfelder Gürtel in Richtung Neubaugürtel – und zwar auf dem rechten von insgesamt vier Fahrstreifen. Zeitgleich war eine 34-jährige Frau auf demselben Straßenzug in dieselbe Richtung unterwegs, wobei sie sich auf dem zweiten Fahrstreifen befand. Als sie auf den ersten Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Mannes nach rechts in die angrenzende Thaliastraße geschleudert.

Auto erfasste zwei junge Fußgänger

Das Fahrzeug erfasste dabei zwei 18-jährige Männer, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehsteig befanden. Beide wurden verletzt und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Einer der beiden musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.