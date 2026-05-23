U-Haft für 14-Jährige nach zwölf Straftaten in Wien und NÖ

In der Nacht auf Freitag hörte eine Anwohnerin in der Würtzlerstraße im 3. Bezirk das Zerbrechen einer Glasscheibe. Als sie aus dem Fenster blickte, beobachtete sie drei Jugendliche vor der eingeschlagenen Auslagenscheibe eines Geschäftes, die Verpackungen aus der Auslage entnahmen.

Die drei Jugendlichen flüchteten in ein nahegelegenes Wohnhaus. Kurze Zeit später kehrten zwei der drei Jugendlichen an den Tatort zurück und entnahmen erneut Waren aus der Auslage. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie von zwei Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma entdeckt, die zufällig vorbeifuhren. Die Sicherheitsmitarbeiter hielten die Jugendlichen an und verständigten umgehend die Polizei. Weitere Scheibe eingeschlagen In unmittelbarer Nähe stellten die Beamten zudem eine weitere eingeschlagene Auslagenscheibe eines Geschäftes fest. Die beiden 14-Jährigen – ein Mädchen und ein Bursche, beide österreichische Staatsbürger – wurden vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien. Dabei wurde ein 13-jähriger Tatverdächtiger mit russischer Staatsbürgerschaft ausgeforscht und befragt werden – er gilt als der zunächst unbekannte dritte Beteiligte.