Erst Schreckschüsse stoppten minderjährige Einbrecher in Wien

Das Duo flüchtete zunächst vom Tatort - einem Geschäftslokal. Nachdem die Verdächtigen trotz Rufen nicht stehen blieben, schossen die Beamten "in weiches Erdreich", erläuterte Polizeisprecherin Julia Schick am Sonntag.

Zwei Einbrecher im Alter von erst 13 und 15 Jahren sind in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt nach Schreckschüssen der Polizei gestoppt worden. Ein Zeuge hatte in der Stuwerstraße Alarm geschlagen und eine genaue Täterbeschreibung abgegeben.

Der 13-Jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft und der 15-Jährige aus Afghanistan wurden schlussendlich angehalten. Der Jüngere hatte gestohlene Uhren und Radzierkappen bei sich, der Ältere ein Messer und einen Notfallhammer.

15-Jähriger für weitere Einbrüche verantwortlich

Bei der Vernehmung des 15-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser für weitere drei Einbruchsdiebstähle in den vergangenen Tagen verantwortlich sein soll, die der Bursche auch gestand. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Der strafunmündige 13-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, geführt.