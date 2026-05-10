Messerstich und Knochenbrüche bei Streit von Burschen in Wien

Ein 17-Jähriger, ein 20- und ein 22-Jähriger sind am Samstagabend in Brigittenau von mehreren Burschen teils schwer verletzt worden. Der Jüngere erlitt einen Messerstich am Oberschenkel, die anderen beiden Brüche und Prellungen, berichtete die Polizei. Sechs Verdächtige im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden kurz darauf angehalten. Ein 18-jähriger Slowene gilt als Haupttatverdächtiger, der den 17-Jährigen mit dem Messer verletzt haben soll.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung kurz vor 21.00 Uhr im Bereich der Vorgartenstraße war laut Polizeisprecherin Julia Schick unklar. Streit artete in Rauferei aus Nach ersten Erhebungen sollen die drei späteren Opfer von den ihnen unbekannten Jugendlichen angesprochen worden sein. Sehr schnell sei es zu einer hitzigen Diskussion und einer Rauferei gekommen, bei der der 18-Jährige ein Messer gezogen und zugestochen habe. Danach flüchteten die Täter. Der 17-Jährige und seine beiden Freunde wurden durch die Rettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Tatmesser erschnüffelte nach der Anhaltung der Verdächtigen ein Polizeidiensthund unter einem geparkten Fahrzeug.