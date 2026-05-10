Attacke mit Holzplatte: Wiener Polizei sucht nach Jugendlichen

Drei derzeit unbekannte Männer sollen im März eine Gruppe von fünf Freunden, die sich vor einem Barbershop im 15. Bezirk aufhielten, grundlos attackiert haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 24. März gegen 17.15 Uhr.

Die Tatverdächtigen sollen den Männern mit einem Messer sowie zweier Holzlatten Verletzungen zugefügt haben. Drei der fünf Freunde konnten flüchten. Zwei von ihnen, ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, wurden mit einem Messer im Kopfbereich und Schlägen durch die Holzlatten im Oberkörperbereich verletzt.