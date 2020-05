Pkw stürzte in Bach

Sofort nach dem Alarm war eine Patrouille sehr rasch am Unglücksort in dem entlegenen Seitenstettener Ortsteil Treffling, weil sie in der Nähe gerade einen anderen Unfall aufgenommen hatte. Aber für Sch., der Fahrer bei einem Paktetzustelldienst war, kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Fahrer dürfte bereits getötet worden sein als er aus dem Wagen katapultiert worden war, vermuten die Polizisten. 32 Männer der Seitenstettener Feuerwehren bargen das Unfallwrack.

Bei der Familie des Opfers, die aus St. Peter in der Au stammt und mit Frau und Kind erst heuer nach Waidofen übersiedelt war, herrschte Schock und große Trauer.