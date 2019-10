Amstetten: ÖVP nominiert Quereinsteiger für Bürgermeister-Amt

Mit einem politischen Quereinsteiger will die ÖVP in der SPÖ-dominierten Stadt Amstetten bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen einen Angriff auf das Bürgermeisteramt starten. Der als Geschäftsführer der Leaderregion Mostviertel tätige Christian Haberhauer wird bei der Wahl am 26. Jänner 2020 den langjährigen Amstettener Vizebürgermeister Dieter Funke als Spitzenkandidat ablösen.

Offiziell gibt sich Haberhauer in Hinblick auf das Bürgermeister-Amt aber noch zurückhaltend. "Ich will in den nächsten Wochen intensiv die Bürger und ihre Bedürfnisse in der Stadt kennenlernen". Der 40-Jährige ist erst seit Kurzem ÖVP-Mitglied. Er wurde vom jetzigen Vizebürgermeister Dieter Funke ins Rennen gebracht. Dafür gab es am Mittwochabend einen einstimmgen Beschluss des Parteivorstandes.

Funke will nach zehn Jahren im Amt nach den Gemeinderatswahlen die Politik verlassen. Haberhauer ist als Touristiker bekannt und fiel unter anderem als einer der Hauptorganisatoren der erfolgreichen Eishockey-WM 2018 in Amstetten auf. Donnerstagfrüh ließ er sich karenzieren.

Günstiger Zeitpunkt

Nicht zuletzt beflügelt durch das Ergebnis der vergangenen Nationalratswahl, in der die ÖVP in Amstetten erstmals die SPÖ überholte, sehen die ÖVP-Strategen offenbar einen historisch günstigen Zeitpunkt um SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner von Bürgermeistersessel zu verdrängen. Vor allem die teils kuriose Situation der Amstettener Gemeinderatsparteien beflügelt das VP-Team.