Debatte um Jugendheim treibt Keil in schwarz-blaue Landes-Koalition

"Es ist eine Situation eingetreten, die nicht ungefährlich ist." Weil sich die Koalitionspartner ÖVP und FPÖ in der donnerstägigen Landtagsdebatte um die gestrichene Landesförderung für das Don Bosco- Jugendzentrum Amstetten wenig partnerschaftlich zankten, trat der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) außertourlich ans Rednerpult. Nach zuvor rüden blauen Attacken geriet aber auch sein Vermittlungsversuch zur schulmeisterhaften Belehrung für die ÖVP.

Die Grünen hatten das von FPÖ-Integrationslandesrat Martin Antauer wegen "links-woken Wahnsinn" von der Förderliste genommene Jugendzentrum der Salesianer in den Landtag eingebracht und damit eine heftige Debatte entfacht. Wie berichtet, verweigerte Antauer dem seit 60 Jahren betriebenen Jugendzentrum die seit Jahren gewährte Hilfe von 50.000 Euro für 2026. Dem Heim droht nun das Aus.

Antrag

Grünmandatar Georg Ecker forderte per Antrag die Sicherstellung und Weiterführung des Don Bosco Zentrums. Im zuständigen Ausschuss hatten ÖVP und FPÖ dem Ansinnen schon vorweg eine Absage erteilt. FPÖ-Mann Christian Brenner kritisierte im Planum die Grünen scharf und warf ihnen "viel moralischer Zeigefinger, wenig Gespür für Zuständigkeiten" vor. Das Integrationsbudget Antauers dürfe nicht als Notkasse für jedes gewünschte Jugend- und Sozialprojekt missverstanden werden, so Brenner.

Indra Collini von den Neos ließ das nicht gelten und warf der FP und Antauer vor zu stigmatisieren und die eigene Ideologie in den Vordergrund stellen zu wollen. Jugendlichen ihre Räume zu nehmen, sei fehlgeleitete Politik, so Collini. Der Amstettner Dominic Hörlezeder (Grüne) schilderte die aus Spargründen ohnehin schon eingeschränkte Arbeit im ältesten Jugendzentrum Niederösterreichs und appellierte, so wie die St. Valentiner SPÖ-Abgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, die wertvolle Sozialarbeit mit Jugendlichen nicht fallen zu lassen.

Angriff auf Hanger-ÖVP

Öl ins Feuer goss dann aber der Amstettner FPÖ-Abgeordnete und Stadtrat Alexander Schnabl. Das Thema werde von Grünen und Sozialisten "linkspopulistisch aufgeblasen", behauptete er. Automatische Rechtsansprüche auf Förderungen gebe es nicht. Dazu verfalle die "Hanger-ÖVP" im Bezirk Amstetten in bekannte Muster, indem sie nach rechts blinke und links abbiege, versetzte Schnabl der Landes-ÖVP und damit auch dem Koalitionspartner einen gezielten Tiefschlag.