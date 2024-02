Bezirk Amstetten: 68-jähriger nach Frontalzusammenstoß tot

Ein 68-Jähriger ist am Tag nach einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Amstetten, den er laut Polizei offenbar selbst verursacht hat, an seinen Verletzungen gestorben. Laut Polizei war der Mann mit seinem Wagen in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.30 Uhr im Gemeindegebiet von Haag von Salaberg zur Bundesstraße 42 unterwegs, als er über die Mittellinien fuhr. Dabei prallte er gegen den entgegenkommenden Pkw eines 70-Jährigen.

Tödlicher Ausgang

Der 68-Jährige wurde schwer verletzt nach der Versorgung durch einen Notarzt in das Krankenhaus Steyr gebracht. Dort starb er am Donnerstag. Der 70-Jährige kam mit leichten Blessuren davon, er nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch.