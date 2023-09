Es bedarf etlicher Hundert freiwilliger Arbeitsstunden, um aus einem 100 Tonnen schweren Berg gespendeter Waren eine ansprechende Supermarkt-Szenerie zu zaubern. In der Amstettner Eishalle wollen die Mitglieder des Lions Club und ihre Helfer in den nächsten Tagen dieses Kunststück vorführen. Für das Wochenende am 16. und 17. September wird mit dem traditionellen Flohmarkt wieder Österreichs größter kurzzeitiger Secondhandshop eingerichtet. Ein Markt, der immer größere soziale Bedeutung in der Region bekommt.

„Unser Flohmarkt hat eine zweifache Benefizausrichtung. Einerseits verkaufen wir billig Waren, um mit dem Erlös Hilfe leisten zu können. Andererseits bieten wir jenen, die es nötig haben, die Chance, sich günstigst mit notwendigen Waren einzudecken“, sagt Lions-Manager Gerhard Sengstschmid.