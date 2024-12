Amstetten: Großauftrag für Doka mit spektakulären Wolkenkratzern in Dubai

Von den aktuellen konjunkturellen Bedingungen in Österreich und Europa nicht gerade begünstigt, hat der Amstettner Schalungskonzern Doka in den Arabischen Vereinigten Emiraten neuerlich einen Großauftrag für vier neue Wolkenkratzer an Land gezogen. Der renommierte Immobilienentwickler Binghatti mit Sitz in Dubai hat eine Reihe bahnbrechender architektonischer Projekte im Talon. Für die Schalungs- und Gerüstlösungen in schwindelnder Höhe wurde Doka als Partner an Bord geholt.

Über die Höhe der Auftragssummen bei diesen Projekten gibt Doka keine Auskunft. Dass im Schatten des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Kalifa (828 Meter), der ebenfalls mit Doka errichtet wurde, geklotzt und nicht gekleckert wird, zeigt aber die kürzlich veröffentliche Erfolgsmeldung des Binghatti-Konzerns. Fußballsuperstar Neymar soll sich nämlich in einem der geplanten Projekte, der „Bugatti Residences by Binghatti“ im Zentrum Dubais eingekauft haben. Der Wohnturm soll 182 Wohnungen umfassen, eine von etlichen „Sky Mansions“ mit privatem Pool und Autolift für den privaten Fuhrpark in schwindelnder Höhe soll sich der in Saudi Arabien kickende Brasilianer um 51 Millionen Euro gekauft haben.