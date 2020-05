Amstetten: Bürgermeister geht überraschend

Am gestrigen Markttag in Amstetten war der überraschend angekündigte Rückzug von SP-Bürgermeister Herbert Katzengruber das Tagesthema. "Hast gehört, der Herbert geht", war ein Stehsatz. Wie berichtet, wird er am 30. September den Hut nehmen.



Im Rathaus, wo die Abteilungsleiter schon am Dienstag eingeweiht worden waren, schwankte die Stimmung zwischen Wehmut und Verständnis für den beliebten Chef. Der galt auch als Sparmeister und drehte öfter auch überflüssige Glühlampen ab. "Wer wird das jetzt wohl übernehmen", wurde gewitzelt.



Bestätigung fand Katzengrubers Eigeneinschätzung, dass in seinen 23 Bürgermeisterjahren "viel weitergegangen ist". Großprojekte, wie der Bahnausbau, neue Kindergärten, das Schulzentrum oder der Citybus - Neu seien auf Schiene: seine Nachfolgerin soll die Vorhaben von Beginn an begleiten, begründete Katzengruber den richtigen Zeitpunkt zum Rücktritt.