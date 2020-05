Amstetten: Brückensperre als erster Test

Kleine Straßensperren signalisierten schon in den vergangenen Wochen den Beginn der Mammutbaustelle. Gestern wurde offiziell mit dem "Umbau Bahnhof Amstetten Ostkopf" gestartet. Doch mit der vierwöchigen Sperre der großen in der Kaiserzeit angelegten Reichsbrücke ab 17. Oktober werden die Verkehrsteilnehmer die Dimensionen des 132 Millionen Euro schweren Bauprojekts in Amstetten erst wirklich erkennen.



"Da geht es um die Sicherheit. Es müssen schwere Spundwände und sperrige Teile schwebend über die Straße gehoben werden. Eine Sperre ist daher unumgänglich", erklärt der zuständige Techniker des Amstettener Stadtbauamts, Michael Loos. Für die eigentliche Sperre der hochfrequentierten Stadteinfahrt im Osten, im Volksmund auch Umdasch-Brücke genannt, seien aber das ÖBB-Baumanagement, die Bezirkshauptmannschaft und die Straßenverwaltung verantwortlich, berichtet Loos.



Um Mitte Oktober einen Verkehrskollaps zu verhindern, sei Vorinformation das wichtigste Mittel, ist Loos überzeugt. In Verkehrsverhandlungen wurden die Umfahrungsrouten bereits festgelegt. Die ÖBB selbst, die Stadtgemeinde und gestern auch die Wirtschaftskammer Amstetten versuchen in Aussendungen die Bevölkerung zu warnen und Alternativen aufzuzeigen.