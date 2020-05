Ballmusik muss Baulärm weichen

Weil der Kultur- und Sportdrehscheibe „ Johann Pölz-Halle“ nach 30 Jahren eine neun Millionen Euro schwere Sanierung ins Haus steht, lebt Manager Johann Kropfreiter schon in der Zukunft. Zeit, den Besucherrekord 2012 bei den Theater- und Konzert-Events mit 40.300 Gästen zu feiern, bleibt da nicht.

Nicht nur über den ausverkauften Silvester- und Neujahrsveranstaltungen in der Pölz-Halle hing heuer ein Fragezeichen. Auch die Höhepunkte des Faschings, etwa der Ball des Gymnasiums, der Riesenball des Bildungszentrums Gießhübl oder der Wirtschaftsball – alle mit rund 2000 Besuchern – werden 2014 nicht wie gewohnt stattfinden können.

„Ab dem heurigen November gehen die Arbeiten im Theatersaal, im Foyer und in den Sanitärräumen los. Die Situation wird schwierig“, sagt Kropfreiter. Zweieinhalb Jahre stehen massive Sanierungsarbeiten ins Haus. Ab März 2015 bis in den Herbst wird die Sporthalle generalsaniert und das Dach gehoben. Weil Johann Kropfreiter seine beruflichen Wurzeln im Projektmanagement in der Bauwirtschaft hat, will der Chef der der Amstettener Veranstaltungsbetriebe, die Zeitfenster zwischen den Umbauphasen nutzen. „Vielleicht sind Teile des Silvester- und Jännerprogramms 2014 noch im Haus machbar. Fix ist, dass die Bälle im nächsten Jahr Ersatzstätten brauchen “, kündigt er an.