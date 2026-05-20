Pflegejobbörse des AMS NÖ: Hunderte Jobsuchende treffen Arbeitgeber

Der Pflege- und Sozialbereich befindet sich trotz angespannter Lage im Wachstum. Immer mehr Jobsuchende aus Niederösterreich und Umgebung interessieren sich für einen Pflegeberuf, Grund ist der steigende Bedarf. Bis 2030 rechnet das AMS NÖ in diesem Bereich mit einem Anstieg der Beschäftigten um rund 9.000 Personen. Um das Wachstum der Branche zu forcieren, fand am Montag im WIFI in St. Pölten eine Pflegejobbörse statt.

Jobsuchende treffen Arbeitgeber Das Ziel dieser Pflegejobbörse ist es, Jobsuchende mit potenziellen Arbeitgebern der Branche zusammenzubringen. Vor Ort konnten Teilnehmende Bewerbungsgespräche führen und konkrete Jobangebote kennenlernen. 170 Jobsuchende nahmen diese Möglichkeit in Anspruch. Insgesamt wurden am Montag 366 Bewerbungsgespräche im WIFI in St. Pölten geführt.

Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ, erklärt: „Die Beschäftigung im Gesundheits- und Sozialbereich ist in den letzten fünfzehn Jahren um über 40 % angestiegen. Das AMS NÖ ist hier sehr engagiert, um freie Stellen sowie Ausbildungsangebote an die richtigen Jobsuchenden zu bringen.“ Trotz eines größeren Andrangs auf Stellen im Pflege- und Sozialbereich ist der Bedarf an gut ausgebildetem Pflegepersonal nach wie vor hoch.

Nur 1,2 Jobsuchende pro Stelle In der Pflege mangelt es an Personal, zu wenige Personen wollen einen Pflegeberuf ausüben. Angaben des AMS NÖ zufolge lag der Stellenandrang im Pflege- und Sozialbereich 2025 bei lediglich 1,2 Arbeitsuchenden pro offener Stelle, während über alle Branchen hinweg durchschnittlich 3,5 Arbeitsuchende auf eine offene Stelle kommen.

Potenzielle Arbeitgeber wie die Landesgesundheitsagentur, Volkshilfe, Rotes Kreuz, Caritas, Hilfswerk, Lebenshilfe und SeneCura präsentierten deswegen ihre aktuellen Jobangebote bei der Pflegejobbörse im WIFI. Angeboten werden vielfältige Berufsbilder – von der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege über Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz bis hin zu Heimhilfe und Behindertenbetreuung.