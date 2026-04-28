MAG Menschen und Arbeit GmbH: Niederösterreichs Antwort auf den Personalbedarf in der Pflege

Mit dem gestrigen Tag der offenen Tür bei der MAG Menschen und Arbeit GmbH steht eine Erfolgsgeschichte im Rampenlicht: Hier löst man zwei große gesellschaftliche Herausforderungen: die Sicherung von qualifiziertem Pflegepersonal für Niederösterreich und die Beschäftigung von Arbeitssuchenden.

Vor über einem Jahr startete das Projekt „Pflegewege klar gemacht“ als Beratungs- und Betreuungseinrichtung (BBE). Innerhalb von nur 14 Monaten wurde aus dem Pilotprojekt eine gefragte Anlaufstelle für Arbeitssuchende. Mehr als 3.100 Berufssuchenden konnte bereits geholfen werden, eine Entscheidung zu treffen.

Vom Orientierungsbedarf zur echten Leistung

Die BBE ist die entscheidende Weiche im System. Hier wird nicht nur informiert, sondern die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber mit eigens entwickelten Instrumenten – allen voran dem BBE-Orientierungstool – sowie Kompetenztests und Laufbahn-Analysen exakt geprüft. Damit wird sichergestellt, dass Fleiß und Leistung der angehenden Pflegekräfte von Beginn an in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Wer die hohen Anforderungen der Praxis erfüllt, wird direkt an das Anschlussprojekte „Pflege Chance NÖ“ weitergeleitet.

Drei Stimmen – eine Lösung für Niederösterreich

Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz betont die regionale Bedeutung: „Unsere Pflegebedürftigen haben nur das Beste verdient. Wir sichern Qualität und schaffen Fachkräfte. Durch gezielte Orientierung finden wir motivierte Menschen, schließen Lücken und stärken Niederösterreich aus eigener Kraft."

AMS Niederösterreich Landesgeschäftsführerin Sandra Kern zur sozialen Verantwortung: „Der Pflegebereich bietet in Niederösterreich langfristige und sichere Beschäftigungsperspektiven. Arbeitsuchende brauchen aber im Vorfeld der Ausbildung gute Orientierung und Begleitung. Genau hier leistet das Projekt ‚Pflegewege klar gemacht‘ einen wichtigen Beitrag. Als AMS Niederösterreich haben wir allein 2025 insgesamt 1.350 Menschen beim Einstieg in eine Pflegeausbildung unterstützt und setzen dabei bewusst auf starke Partnerschaften wie jene mit der MAG Menschen und Arbeit GmbH.“

MAG Menschen und Arbeit GmbH Geschäftsführer Robert Lagler über die operative Umsetzung: „Unklare Karrierewege in die Pflege schrecken viele Interessenten ab. Unser Projekt ‚Pflegewege klar gemacht‘ schafft Transparenz durch Beratung, optimiert die Auswahlprozesse und garantiert so die notwendige Leistung für unser Pflegesystem.“

Über die MAG Menschen und Arbeit GmbH

Die MAG Menschen und Arbeit GmbH mit Sitz in St. Pölten ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich und zentraler Partner für arbeitsmarktpolitische Projekte und Strategien in Niederösterreich. Sie rückt den Menschen in den Mittelpunkt und schafft Brücken zu echter beruflicher Integration.