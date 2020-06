Ampel-Kette gegen Stauchaos

Das zweitgrößte Einkaufszentrum der Region nach der SCS nimmt die letzte Hürde für den geplanten Ausbau in Angriff. In den Behördenverfahren in den kommenden Wochen geht es um die dringend benötigten Verkehrslösungen rund um den Fischapark in Wiener Neustadt.

Die Kreisverkehre sind durch die enorme Belastung von 16.500 Fahrzeugen täglich an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Deshalb sollen sie Ampelanlagen Platz machen. Geht es nach den Verkehrsexperten, dann werden am Zehnergürtel vor dem Fischapark in Zukunft gleich vier Ampelanlagen, statt bisher einer, den Verkehrsfluss regeln.

Mit dem 100 Millionen Euro teuren Ausbau des Einkaufszentrums (EKZ) stehen den Anrainern eine ganze Reihe massiver Beeinträchtigungen ins Haus. Bekanntlich wird an Stelle des Parkhauses ein Neubau errichtet und die Stellplätze auf das Dach beziehungsweise unter das neue Gebäude verlegt.