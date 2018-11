Amoklauf-Prozess: "Es sollen alle sterben"

Mario S. ist ein unauffälliger junger Mann. Er wirkt jünger als 18 Jahre. Auch wenn ihm die psychiatrische Sachverständige Gabriele Wörgötter noch deutlich jünger in Erinnerung hat. "Er ist gereift", sagt sie. Im vergangenen Mai stellte er sich mit einer Schrotflinte vor das Schulzentrum Mistelbach. Es sollte ein zweites Columbine-Massacker werden ( Amoklauf an einer US-Highschool mit 13 Toten, Anm.) werden. Doch nach dem ersten Schuss, mit dem er einen 19-Jährigen traf, verklemmte sich eine Patrone in der Waffe.

"Die Welt wäre so viel besser, wenn alle tot wären", schrieb er zuvor in sein Tagebuch. Und auch: "Ich hasse jeden, der die Welt bevölkert. Es sollen alle sterben. Ich kann es nicht erwarten, jeden Menschen, der mich verarscht hat, zu erschießen." "Ich bin heute schockiert, dass ich so gedacht habe", sagt er im Landesgericht Korneuburg. "Es tut mir alles extrem leid." Sein Opfer, das durch mehrere Schrotkugeln schwer verletzt wurde, wird das nicht hören. Die Anwältin des Opfers empfindet eine Entschuldigung als Zumutung.

Die Geschichte von Mario S. ist die eines klassischen Schul-Amokläufers, wird die psychiatrische Gutachterin Gabriele Wörgötter wenig später sagen wird. "Für seine Umgebung war er besonders unauffällig bis zum Tatgeschehen. Niemand hat bemerkt, was sich unter seiner Oberfläche abgespielt hat. Weder in der Schule, in der Familie noch beim Bundesheer, wo er psychologisch untersucht worden ist."