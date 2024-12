Die beliebteste Landwirtin kommt aus dem Weinviertel

Die Niederkreuzstettnerin möchte zeigen, dass Frauen in der Landwirtschaft genauso viel erreichen können wie Männer. Außerdem will sie andere Frauen inspirieren und motivieren, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen.

Schon seit dem Kindesalter fasziniert Strobl die Landwirtschaft. Ihre Familie betreibt Weinbau schon in der fünften Generation. Dazu kommt auch Ackerbau. Die Winzerfamilie legt dabei einen großen Wert auf die nachhaltige Bewirtschaftung der Weingärten sowie die Qualität der Produkte. Damit möchten sie Erfahrung mit neuen und frischen Ideen vereinen.

„Vor allem an den Wochenenden und in den Sommerferien helfe ich immer tatkräftig bei uns am Weingut mit“, erzählt Strobl. Sie entschied sich nach der Fachschule Mistelbach für einen Aufbaulehrgang an der HBLFA Francisco Josephinum in Wieselburg. Dort möchte sie ihr agrarisches Wissen erweitern.

Da Strobl mit Sicherheit im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten möchte, ist es für sie denkbar, den elterlichen Betrieb in Zukunft zu übernehmen.

Von Stefanie Grasberger